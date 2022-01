Tennis

Tsitsipas s’en sort en cinq sets contre Fritz : Les temps forts en vidéo

Open d’Australie – Stefanos Tsitsipas est arrivé à bout de Taylor Fritz ce lundi à Melbourne. Alors que l’Américain faisait la course en tête, menant deux sets à un, le Grec a trouvé les ressources pour s’accrocher et même s’imposer en cinq sets et 3h24 de jeu (4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4). Pas à son meilleur niveau, Tsitsipas affrontera Jannik Sinner en quarts de finale. Résumé du match en vidéo.

00:03:06, il y a 2 heures