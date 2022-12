Le Père Noël est passé avec un peu d'avance pour Luca van Assche et Diane Parry. Ils ont hérité des deux invitations dont bénéficie la Fédération française de tennis dans le cadre des accords de réciprocité noués entre la FFT et la Fédération australienne pour l'Open d'Australie et Roland-Garros. Ils sont donc assurés de rentrer directement dans le tableau principal du premier tournoi du Grand Chelem de l'année 2023.

Ad

C'est une sacrée promotion pour Van Assche, qui, à 18 ans, sera le plus jeune joueur à intégrer le tableau 2023 sans passer par les qualifications. Vainqueur de Roland-Garros juniors sans avoir perdu un seul set en 2021, il a connu une progression spectaculaire cette saison via les tournois challengers. Classé 503e à l'ATP au mois de janvier dernier, il a gagné plus de 360 places pour culminer fin 2023 au 137e rang, son meilleur classement.

Open d'Australie Monfils n'ira pas à Melbourne mais a les Jeux en tête 03/12/2022 À 23:01

Luca réalise une très belle fin de saison et sa progression sur l’année 2022 est impressionnante

Le protégé de Yannick Quere a enchaîné les finales en challengers, jusqu'à décrocher son premier titre dans cette catégorie de tournois fin novembre à Maia, au Portugal. Il a également battu ses premiers Top 100 cette année et s'est extirpé pour la première fois des qualifications d'un ATP 250. "Luca réalise une très belle fin de saison et sa progression sur l’année 2022 est impressionnante, il est désormais aux portes du top 100. C'est logique qu'il bénéficie de cette invitation", a justifié le Directeur technique national, Nicolas Escudé.

Diane Parry (France) sur son coup droit face à la Colombienne Camilla Osorio, lors du 2e tour de Roland-Garros 2022, le 25/05/2022 Crédit: Getty Images

Pour Diane Parry, le phénomène est un peu inverse. La Niçoise était montée jusqu'à la 58e place au classement WTA au mois d'octobre avant de chuter sévèrement dans les dernières semaines de l'année, au point de sortir sur le fil du Top 100. Actuellement 109e, elle était juste en dehors du "cut" pour rentrer dans le tableau à Melbourne. Chez les filles, la wild-card s'est sans doute jouée entre Parry et Léolia Jeanjean (111e), révélée lors du dernier Roland-Garros.

"Diane a atteint ses meilleures performances en Grand Chelem cette année et a gagné son premier match en Billie Jean King Cup avec l’équipe de France", rappelle toutefois Nicolas Escudé. A 19 ans, Diane Parry avait effectivement atteint le troisième tour à Roland-Garros puis à Wimbledon, éliminant notamment la tenante du titre à Paris, Barbora Krejcikova, sur le court Philippe-Chatrier. Elle présente donc certaines garanties sur les scènes principales du circuit.

Open d'Australie "Carlos a besoin de lui" : Ferrero se réjouit du retour de Djokovic à Melbourne 30/11/2022 À 11:35