Où en est Roger Federer ? La question, qui brûle les lèvres de ses légions de fans en ce moment, est lancinante, même si elle semble bien prématurée un peu plus de deux semaines après l'opération du Bâlois au genou droit. Pour dissiper les inquiétudes, Ivan Ljubicic, l'un de ses coachs avec Severin Lüthi, a néanmoins donné quelques nouvelles vendredi dans un article publié par le quotidien suisse Tages-Anzeiger. Le Croate y assure notamment que jusqu'ici, tout se passe bien.

Le sujet est délicat : une chirurgie n'est jamais anodine pour un sportif de haut niveau, qui plus est âgé de 38 ans. Et l'hypothèse d'une retraite prochaine de Federer revient inévitablement sur le tapis. Pour Ljubicic, ce n'est pas d'actualité. "Roger est ma première, deuxième et troisième priorité. Je suis à sa disposition 52 semaines par an, et ce sera le cas aussi longtemps qu'il voudra continuer à jouer. Sa rééducation se déroule très bien et j'espère être de retour sur le court avec lui bientôt", a notamment confié le Croate, actuellement en Suisse au côté de l'homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Coup de com' ou réel optimisime ? Difficile à dire à l'heure actuelle. Alors que le "Maestro" prévoit un retour à la compétition en juin pour la saison sur gazon, son coach n'a pas fixé d'échéance précise quant à une éventuelle reprise des séances de tennis à l'entraînement. "J'ai le tennis dans le sang, c'est mon premier amour. Je suis reconnaissant de toutes les opportunités que ce sport m'a données, mais aucune d'entre elles n'est plus grande que le privilège de travailler avec Roger Federer", a encore affirmé Ljubicic à nos confrères zurichois, comme pour réaffirmer sa loyauté envers son joueur. En ces temps incertains, une chose est sûre, le premier cercle du Bâlois resserre les rangs et fait front.