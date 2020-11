Djokovic a d'abord expliqué qu'il n'avait pas demandé lui-même à retrouver sa place au sein de ce Conseil, dont il avait démissionné il y a trois mois pour fonder la PTPA avec Vasek Pospisil, et qu'il en était de même pour le Canadien. "Je vois que l’on écrit à propos de ma candidature pour faire partie du Conseil, ce qui n’est pas vrai, a-t-il insisté. J’ai été nominé par les joueurs et c’est comme cela que ça fonctionne. Je n’ai pas agi de manière proactive. Vasek (Pospisil) non plus. Tous deux, nous avons été nominés par un large panel de joueurs. Pour moi, c’est un signe fort et bien sûr, je me sens responsable et honoré de pouvoir représenter les joueurs."