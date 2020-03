Voilà des images qui vont faire plaisir aux fans de Roger Federer ! Le Suisse, opéré mi-février d'une arthroscopie du genou droit, n'a pas encore retrouvé le chemin des courts de tennis, confinement oblige, mais a pu se tester sur un mur. Et le moins que l'on puisse c'est qu'il semble en grande forme, comme le montre la vidéo qu'il a dévoilée lundi sur les réseaux sociaux.

Tweener, revers, raquette derrière le dos, le Bâlois n'a rien perdu de sa technique et son genou droit ne semble plus l'embêter. Début mars dernier, son coach Ivan Ljubicic, confiait au média suisse Tages-Anzeiger, que la rééducation de l'homme aux 20 Grands Chelems se passait plutôt bien : "Roger est ma première, deuxième et troisième priorité. Je suis à sa disposition 52 semaines par an, et ce sera le cas aussi longtemps qu'il voudra continuer à jouer. Sa rééducation se déroule très bien et j'espère être de retour sur le court avec lui bientôt." Le Maestro prévoyait un retour en compétition en juin pour la saison sur gazon.