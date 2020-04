Quand Djokovic et Murray chambrent Wawrinka et son short du sacre à Roland-Garros

Le Buzz

Comme beaucoup de sportifs, les joueurs de tennis sont très actifs sur les réseaux sociaux en cette période de confinement. Habitués aux lives Instagram de Benoît Paire et Stan Wawrinka le vendredi soir, les fans de tennis ont pu se détendre devant un nouveau duo composé de Novak Djokovic et Andy Murray.

Pendant plus d'une heure, les deux champions ont partagé l'écran pour parler tennis et évoquer leurs différents souvenirs sur le circuit. Et, au détour d'une conversation concernant Roland-Garros, le Serbe a profité de l'occasion pour chambrer Stan Wawrinka et son short légendaire porté lors de son sacre à Paris en 2015.

" - Le plus grand souvenir que j'ai de cette année-là n'est pas vraiment relié au tennis mais plutôt au look de Stan. Tu te souviens de son short ?

- Oui il était horrible.

- Mon dieu, Stan si tu regardes, j'espère que tu l'as brûlé. "

Présent sur le live, le Vaudois n'a pas tardé à réagir, non sans humour, dans les commentaires.