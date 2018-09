Race 2018 : Djokovic-Nadal, bagarre entre géants pour la place de n°1

Le classement du lundi 10 septembre

Deux titans pour la place de n°1. Fort de sa victoire à l'US Open, dimanche à New York, Novak Djokovic a définitivement lancé la fusée vers les sommets du classement Race. Troisième avant d'attaquer le dernier Grand Chelem de la saison, le Serbe a grimpé d'une place pour devenir le dauphin du Majorquin, prenant même la place de Roger Federer. Il a récupéré 1200 points sur Nadal, contraint à l'abandon en demi-finale.

Avec 7480 et 6445 points les deux hommes disposent d'une avance très confortable sur le reste du plateau : Del Potro est à 2570 points de Nadal, Federer à 2680. Pour envisager récupérer la première place, qui sera un des enjeux de la fin de saison avec la place de n°1 mondial au classement ATP, Novak Djokovic pourra profiter de la tournée en Asie pour passer devant l'Espagnol pas encore certain de faire le voyage à cause de son genou blessé. Le n°3 mondial a officiellement 835 points de retard sur le Majorquin. Autant dire qu'il a un beau créneau pour parvenir à ses fins.

L'autre grand bénéficiaire de cet US Open est évidemment Juan Martin del Potro. Cinquième à la Race avant le tournoi, le joueur de Tandil, toujours bien classé depuis février-mars, a gagné deux places et lui aussi éjecté Federer du podium. Sur ce dernier depuis fin janvier, le Suisse, qualifié pour son 16e Masters en fin d'année, est désormais 4e devant Alexander Zverev. Marin Cilic, Kevin Anderson, Dominic Thiem, John Isner et Kei Nishikori, qui fait son entrée dans le Top 10 cette année, complètent ce classement.

Le classement Race du 10 septembre 2018

1. Rafael Nadal - 7480 points (5 titres : Masters 1000 Monte-Carlo, ATP 500 Barcelone, Masters 1000 Rome, Roland-Garros, Masters 1000 Toronto)

2. Novak Djokovic - 6645 points (3 titres : Wimbledon, Masters 1000 Cincinnati, US Open) / +1

3. Juan Martin del Potro - 4910 points (2 titres : ATP 500 Acapulco, Masters 1000 Indian Wells) / +2

4. Roger Federer - 4800 points (3 titres : Open d'Australie, ATP 500 Rotterdam, ATP 250 Stuttgart) / -2

5. Alexander Zverev - 4365 points (3 titres : ATP 250 Munich, Masters 1000 Madrid, ATP 500 Washington) / -1



6. Marin Cilic - 3815 points (1 titre : ATP 500 Queen's)

7. Kevin Anderson - 3450 points (1 titre : ATP 250 Long Island)

8. Dominic Thiem - 3365 points (2 titres : ATP 250 Buenos Aires, ATP 250 Lyon)

9. John Isner - 2930 points (2 titres : Masters 1000 Miami, ATP 250 Atlanta)

10. Kei Nishikori - 2475 points / +1

Novak Djokovic / US OpenGetty Images

Ils sont qualifiés pour le Masters

1. Rafael Nadal

2. Novak Djokovic

3. Roger Federer

Les leaders à la Race

1er janvier : Luckas Lacko

8 janvier : Gaël Monfils, Nick Kyrgios, Gilles Simon

15 janvier : Daniil Medvedev

29 janvier : Roger Federer

21 mai : Alexander Zverev

Depuis le 11 juin : Rafael Nadal

Le classement Race des Français

1. Richard Gasquet - 1240 points (24e)

2. Lucas Pouille - 1200 points (27e)

3. Gaël Monfils - 1070 points (34e)

4. Jérémy Chardy - 970 points (38e)

5. Gilles Simon - 966 points (39e)