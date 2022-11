C'est ça, une vie de retraité. Pendant que le gratin du circuit ferraille à Turin à l'occasion du Masters, Roger Federer est en représentation à l'autre bout du monde. Le désormais ex-champion suisse est au Japon dans le cadre d'une opération avec un de ses sponsors, Uniqlo. Pour sa première apparition en public depuis qu'il a rangé pour de bon ses raquettes à l'issue de la Laver Cup au mois de septembre, la légende bâloise a admis qu'il n'était pas mécontent de ne plus avoir à supporter certains aspects de son ancien métier.

De son propre aveu, il lui a fallu passer le cap de la retraite pour mesurer à quel point la vie de tennisman était stressante. "En tant que joueur, vous devez toujours penser au prochain entraînement, au prochain match, votre prochain voyage, a-t-il confié. Ça ne s'arrête jamais. Je ne pense pas que j'en avais complètement pris conscience, combien c'est toujours là, avec vous, et combien ça rythme votre vie. Ce n'est vraiment que quand vous dîtes stop que tout le stress s'en va."

Roger Federer à Tokyo. Sa première sortie en tant que retraité. Crédit: Getty Images

Même s'il n'avait plus joué en compétition depuis Wimbledon en 2021, Roger Federer se sentait encore joueur dans son esprit. Avec l'officialisation de sa retraite, il a tourné la dernière page, refermé le livre et ce n'est que maintenant que le lâcher-prise s'opère. Alors il dit se sentir "plus léger" depuis deux mois. "C'est une délivrance de pouvoir à nouveau vivre normalement après 25 années", a-t-il ajouté.

S'il a joué jusqu'à la quarantaine, l'octuple vainqueur de Wimbledon (entre autres) dit comprendre ceux qui quittent la scène beaucoup plus tôt, à l'image de Ashleigh Barty. L'Australienne, numéro un mondiale, a surpris tout le monde en début d'année en se retirant à seulement 25 ans.

"C'est dommage, parce qu'ils ont encore tant à accomplir (...) Mais la vie sur le circuit est dure, assure le Bâlois. Les voyages, l'entraînement, le décalage horaire. Personne n'a le droit de dire : 'Je suis fatigué(e)' aujourd'hui, par peur de donner l'impression d'être faible. C'est pour ça que parfois les joueurs ont des problèmes mentaux. Vous êtes censés être fort. Mais nous sommes des humains, pas des machines." Désormais, pour lui, tout ça est fini.

Roger Federer Crédit: Getty Images

