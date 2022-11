Rafael Nadal a officiellement bouclé sa saison 2022 il y a une grosse dizaine de jours, lors du Masters de Turin, où l'Espagnol est apparu un peu au bout du rouleau. Mais il ne chôme pas pour autant. Il est actuellement en Argentine pour disputer une série de matches exhibition face à Casper Ruud, face auquel il a d'ailleurs joué (et gagné) son dernier match officiel de l'année au Pala Alpitour. Mais plus que de lui, il a été question à Buenos Aires de celui qui sera désormais le grand absent du tennis masculin, Roger Federer.

Le champion suisse a définitivement tourné le dos à la compétition au mois de septembre, avec des adieux remarqués lors de la Laver Cup. A Londres, Federer a disputé un match, en double, avec Rafael Nadal. Les images des deux hommes, en larmes et main dans la main à l'issue du match, ont fait le tour du monde. "Une partie de moi s'en est allée avec lui", avait confié le Majorquin. En Argentine, avec davantage de recul, il a employé les mêmes mots auprès de Reuters : "Une partie de ma vie est partie lorsqu'il a pris sa retraite."

Je suis plutôt bien préparé pour ma vie en dehors du tennis

Pour expliquer son état émotionnel à l'O² Arena, Rafael Nadal a rappelé que Federer était "quelqu'un que j'ai admiré, avec qui je me suis battu mais aussi avec lequel j'ai partagé de très belles choses sur et en dehors du court." Et l'actuel numéro 2 mondial de confier que le lien qui les unissait avait quelque chose de spécial, d'unique même sur le circuit à ses yeux : "Avec lui, c'était différent des autres matches. Ces sensations avant de jouer une finale de Grand Chelem ou d'un tournoi important, tout ce qui flottait dans l'air avant ces matches. Vous savez que, maintenant qu'il est parti, vous ne revivrez plus ces moments-là."

A 36 ans, c'est aussi un peu de son propre avenir que Nadal a touché du doigt lors de la Laver Cup. Un jour, ce sera son tour de dire adieu et ce jour-là se rapproche inexorablement. Mais cela ne l'inquiète pas, au contraire. "Je suis plutôt bien préparé pour ma vie en dehors du tennis, assure-t-il. Je ne pense pas que ce sera un problème pour moi de m'adapter. Dans ma vie, il y a des choses aussi importantes ou plus importantes que le tennis." Rappelons qu'il vient d'être papa pour la première fois en septembre dernier. Mais pour l'heure, il se sent encore joueur. "Mon heure viendra quand elle viendra", dit-il pour couper court aux spéculations.

