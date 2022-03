Doucement mais sûrement, il commence à y voir plus clair. Eloigné des courts depuis aôut dernier et une troisième opération du genou droit (arthroscopie), Roger Federer franchit les unes après les autres les étapes nécessaires pour envisager un ultime retour à la compétition et affiche désormais un bel optimisme dans cette perspective. De passage à Lenzerheide dans sa Suisse natale samedi pour assister à la victoire de la Française Romane Miradoli, il s'est livré à la télévision suisse SRF sur son état de forme du moment, revenant sur les progrès effectués ces derniers mois.