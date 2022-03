avril ou mai" pour retrouver les courts. Reverra-t-on prochainement Roger Federer en compétition ? D'après les informations du média Blick , le Suisse, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, pourrait faire son retour à l'entraînement plus tôt que prévu. Début février, le dernier quart de finaliste du tournoi de Wimbledon , opéré du genou droit pour la troisième fois l'été dernier et qui n'a plus rejoué en compétition depuis, avait fixé l'horizon "" pour retrouver les courts.

Dans un entretien accordé au quotidien suisse Tages-Anzeiger, son entraîneur Severin Lüthi a évoqué le processus de guérison de Roger Federer. "Il peut toujours faire plus et travaille activement. Non seulement les muscles du genou ou de la jambe sont renforcés, mais tout le corps est renforcé. C'est un vrai programme de conditionnement", a-t-il indiqué à propos du joueur qui fêtera ses 41 ans le 8 août prochain.

L'essentiel pour lui est de revenir lentement

L'essentiel pour lui est de revenir lentement", a glissé Severin Lüthi. Roger Federer, La Tribune de Genève, qu'il serait " Si Roger Federer est toujours en contact très fréquent avec son préparateur physique, Pierre Paganini, il devrait retrouver les courts cette semaine avec son épouse, et ex-joueuse professionnelle, Mirka. "", a glissé Severin Lüthi. Roger Federer, inscrit pour la Laver Cup (du 23 au 25 septembre 2022), avait cependant averti à l'automne dernier, à, qu'il serait " incroyablement surpris de pouvoir jouer à Wimbledon " en 2022 (ndlr : 27 juin au 10 juillet).

Di Pasquale : "La Laver Cup serait l'événement idéal pour le jubilé de Federer"

