Homme aux talents multiples, Yannick Noah n’a cessé de se réinventer au cours de son existence. Sa riche vie sportive n’échappe pas à ce constat, lui qui a d’abord brillé sur le court avant de continuer son flirt avec le succès au bord. De Roland-Garros 1983 et son sacre sur la terre battue parisienne à la première victoire française en Fed Cup en 1997 sous sa houlette, le monument du tennis français est revenu sur trois moments importants de son parcours. Nous lui avons dédié trois photos sur notre compte Instagram cette semaine et avons eu le plaisir de découvrir qu’il les avait commentées. Voici ce qu’il en dit.

Roland-Garros 1983, la consécration

"Cinq ans avant cette photo, j’étais pensionnaire à Roland-Garros avec Pascal Portes, Gilles Moreton et Dominique Bedel. C’était rude mais Madame Hamelin s’occupait bien de nous, elle nous traitait comme ses enfants. Il y avait aussi la famille de Mabrouk qui nous invitait sous le Central l’hiver pour partager un couscous ! Le bonheur ! C’était mieux que le plateau pourri du self de l'Euromarché ! Mabrouk était le chef de l’entretien du stade et il était comme notre tonton. Sur la photo, il est en tenue beige derrière moi en train d’applaudir. J’ai gagné aussi grâce à eux, pour eux."

Coupe Davis 1991, la première du capitaine

"Quel bonheur ! Un des plus beaux jours de ma vie ! Gagner avec mes meilleurs potes en battant deux bons petits joueurs : Agassi et Sampras. Rien que ça. A Lyon, pour l’équipe de France ! Et la France qui gagne et le stade chante Saga Africa. La France… ma France, celle que j’aime. Quelle fierté… Et Philippe Chatrier et Jean Borotra qui nous rejoignent dans le vestiaire avec un message de René Lacoste. Tellement de belles émotions les amis..."

Fed Cup 1997, au bonheur des dames

"La plus belle fête de ma carrière ! Je sentais cette belle équipe ! Les filles étaient tellement motivées ! Les énergies étaient alignées malgré le fait que nous avions joué chaque rencontre avec des formations différentes. A la fin de la première journée de la finale, à 1 partout, je le sentais bien et j’ai fait une chose que je n’avais jamais faite : anticiper et organiser la fête de la victoire. J’étais confiant ou inconscient ou fou, sûrement les trois. Mais nous avons gagné, retrouvé mes musiciens et fêté la première victoire de la France en Fed Cup de la plus belle manière. Ça crée des liens pour toujours. Merci pour ce souvenir Eurosport. P.S. : j’aurais tellement voulu gagner avec l’équipe Kiki 2016, 17, 18. Bref, il nous reste l’amitié et c’est tout aussi précieux si ce n’est plus. Heureusement, captain Benetteau a assuré."