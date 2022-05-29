MATCH EN DIRECT : Ajla Tomljanovic - Misaki Doi contre Caroline Garcia - Kristina Mladenovic

Roland-Garros double dames - 29 mai 2022

Suivez le match de tennis du tournoi de Roland-Garros double dames entre Ajla Tomljanovic - Misaki Doi et Caroline Garcia - Kristina Mladenovic en direct sur Eurosport. Le match commence à 11:00 le 29 mai 2022.

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