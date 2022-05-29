A. Tomljanovic/M. Doi contre C. Garcia/K. Mladenovic | Roland-Garros
Doubles féminins | Tour 3 | 29.05.2022 | Court Simonne-Mathieu
Programmé
A. Tomljanovic
A. Tomljanovic
M. Doi
M. Doi
C. Garcia
C. Garcia
K. Mladenovic
K. Mladenovic
29/05
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Ajla Tomljanovic / Misaki Doi - Kristina Mladenovic / Caroline Garcia

PRÉSENTATION

Ajla-Tomljanovic-headshot
AjlaTomljanovic
Australie
Australie
  • Age29
  • Taille1.8m
  • Poids-
Misaki-Doi-headshot
MisakiDoi
Japon
Japon
  • Age31
  • Taille1.59m
  • Poids-
Caroline-Garcia-headshot
CarolineGarcia
France
France
  • Age28
  • Taille1.77m
  • Poids-
Kristina-Mladenovic-headshot
KristinaMladenovic
France
France
  • Age29
  • Taille1.84m
  • Poids-

Statistiques

Derniers matches

A. Tomljanovic

M. Doi

C. Garcia

K. Mladenovic

Autres matches

Doubles féminins / Tour 3

C. McNally
C. McNally
S. Zhang
S. Zhang
M. Kostyuk
M. Kostyuk
G. Ruse
G. Ruse
29/05
E. Shibahara
E. Shibahara
A. Muhammad
A. Muhammad
M. Keys
M. Keys
T. Townsend
T. Townsend
29/05
K. Zimmermann
K. Zimmermann
M. Zanevska
M. Zanevska
S. Stosur
S. Stosur
L. Chan
L. Chan
29/05
L. Kichenok
L. Kichenok
J. Ostapenko
J. Ostapenko
G. Olmos
G. Olmos
G. Dabrowski
G. Dabrowski
29/05
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MATCH EN DIRECT : Ajla Tomljanovic - Misaki Doi contre Caroline Garcia - Kristina Mladenovic

Roland-Garros double dames - 29 mai 2022

Suivez le match de tennis du tournoi de Roland-Garros double dames entre Ajla Tomljanovic - Misaki Doi et Caroline Garcia - Kristina Mladenovic en direct sur Eurosport. Le match commence à 11:00 le 29 mai 2022.

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