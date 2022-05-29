A. Tomljanovic/M. Doi contre C. Garcia/K. Mladenovic | Roland-Garros
Doubles féminins | Tour 3 | 29.05.2022 | Court Simonne-Mathieu
Programmé
A. Tomljanovic
M. Doi
C. Garcia
K. Mladenovic
29/05
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Ajla Tomljanovic / Misaki Doi - Kristina Mladenovic / Caroline Garcia
PRÉSENTATION
AjlaTomljanovic
Australie
- Age29
- Taille1.8m
- Poids-
MisakiDoi
Japon
- Age31
- Taille1.59m
- Poids-
CarolineGarcia
France
- Age28
- Taille1.77m
- Poids-
KristinaMladenovic
France
- Age29
- Taille1.84m
- Poids-
Statistiques
Derniers matches
A. Tomljanovic
M. Doi
C. Garcia
K. Mladenovic