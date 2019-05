Le programme de dimanche : quatre ans après, Federer est de retour sur le Central

Roger Federer fera son grand retour sur la terre battue du court Philippe-Chatrier dès dimanche. La présence du Suisse a été annoncée ce midi par le tournoi. Quatre après sa dernière apparition Porte d'Auteuil, le vainqueur de Roland-Garros 2009 sera opposé à l'Italien Lorenzo Sonego en troisième rotation sur le court Philippe-Chatrier.

Le "Sunday start" concernera les deux parties basses des tableaux féminin et masculin. Seront également sur le pont : Angelique Kerber, qui ouvrira le tournoi sur le Central à 11h, suivie par Stefanos Tsitsipas. Sur le court Suzanne-Lenglen, Marin Cilic débutera lui aussi en fin de matinée son match face à Thomas Fabbiano, suivi par Kei Nishikori contre Quentin Halys puis le duel entre les Françaises Kristina Mladenovic et Fiona Ferro. Lauréate en 2016, Garbiñe Muguruza aura l'honneur de disputer le premier match sur le tout nouveau court Simonne-Mathieu, avant un duel intéressant entre Nicolas Mahut et Marco Cecchinato. Novak Djokovic et Dominic Thiem débuteront, quant à eux, vraisemblablement mardi.

Court Philippe-Chatrier - début à 11h

A.KERBER (ALL /N.5) - A.POTAPOVA (RUS)

S.TSITSIPAS (GRE/N.6) - M.MARTERER (ALL)

L.SONEGO (ITA) - R.FEDERER (SUI/N.3)

M.BRENGLE (USA) - Ka.PLISKOVA (TCH/N.2)

Court Suzanne Lenglen - début à 11h

T.FABBIANO (ITA) - M.CILIC (CRO/N.11)

K.NISHIKORI (JAP/N.7) - Q.HALYS (FRA)

(FRA) F.FERRO (FRA) - K.MLADENOVIC (FRA)

(FRA) - (FRA) S.STEPHENS (USA/N.7) - M.DOI (CHI)

Court Simonne-Mathieu - début à 11h

G.MUGURUZA (ESP/N.19) - T.TOWNSEND (USA)

M.CECCHINATO (ITA/N.16) - N.MAHUT (FRA)

(FRA) V.WILLIAMS (USA) - E.SVITOLINA (UKR/N.9)

D.GOFFIN (BEL/N.27) - R.BERANKIS (LIT)

Court n°1 - début à 11h

P.MARTIC (CRA/N.31) - O.JABEUR (TUN)

J.TIPSAREVIC (SER) - G.DIMITROV (BUL)

B.BENCIC (SUI/N.15) - J.PONCHET (FRA)

(FRA) R.HAASE (NED) - P.KOHLSCHREIBER (ALL)

Court n°7 - début à 11h

M.BERRETTINI (ITA/N.29) - P.ANDUJAR (ESP)

L.SIEGEMUND (ALL) - S.ZHUK (RUS)

A.RAMOS-VINOLAS (ESP) - L.DJERE (SER/N.31)

J.BRADY (USA) - I.JOROVIC (SER)

Court n°6 - début à 11h

M.RYBARIKOVA (RUS) - J.LARSSON (SUE)

M.JAZIRI (TUN) - O.OTTE (ALL)

B.PERA (USA) - K.KOZLOVA (UKR)

J.VESELY (TCH) - L.MAYER (ARG)

Court n°13 - début à 11h

C.RUUD (NOR) - E.GULBIS (LET)

Y.WANG (CHI) - M.VONDROUSOVA (RUS)

P.GUNNESWARAN (IND) - H.DELLIEN (BOL)

S.SORRIBES TORMO (ESP) - A.VAN UYTVANCK (BEL)

Court n°14 - début à 11h