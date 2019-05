Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert s’en souviendront. Les deux Français ont livré un duel mémorable, mercredi, sur le court Suzanne-Lenglen. Et c’est finalement l’Avignonnais qui s’est imposé en cinq sets (6-2, 6-2, 5-7, 6-7, 11-9) et 4h33 de jeu à la tombée de la nuit, au terme d’un match aux deux visages : d’abord totalement dominé par lui, puis très équilibré. Il affrontera l’Espagnol Pablo Carreño Busta, vendredi prochain, pour décrocher une place en 8e de finale.

Quel combat ! Malgré leur amitié, Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert ne se sont pas épargnés. Par leur volonté farouche de ne rien céder, les deux Tricolores ont offert un final exceptionnel aux spectateurs du Lenglen mercredi. Et pourtant, ce choc fratricide n’était pas parti pour rester dans les annales de cette édition 2019 de Roland-Garros, tant les deux premiers sets et demi ont été à sens unique.

Vidéo - Une balle de match pas les autres : Paire et Herbert se sont offert une magnifique étreinte 02:20

Un Herbert fantomatique puis renaissant

Herbert a d’abord semblé vidé par les efforts consentis deux jours plus tôt face à Daniil Medvedev auquel il avait remonté deux sets aux premier tour. Et Paire, sur la lancée de son titre lyonnais et de son entrée en lice convaincante face à Marius Copil, en a bien profité. Dominateur dans les séquences courtes comme lors des longs échanges, l’Avignonnais a logiquement pris rapidement le large au score, menant deux sets à rien, avec un break dans le troisième.

C’est alors que l’improbable s’est produit : Herbert a commencé à mieux servir, à retrouver du dynamisme, et Paire s’est crispé de son côté. Après avoir cédé le troisième set (6-2, 6-2, 5-7), l’Avignonnais a néanmoins semblé se reprendre, s’offrant un break d’avance rapidement dans le quatrième en empilant les coups gagnants (84 au total) surtout côté revers. Mais au moment de servir pour le match à 5-4, l’Avignonnais a à nouveau perdu son sang-froid : deux fautes en coup droit, une double faute, un smash raté et il laissait son adversaire revenir sur un break blanc.

Paire a su maîtriser ses nerfs

Herbert a ensuite sauvé une première balle de match dans le tie-break avant de le chaparder 8 points à 6 et que la partie ne bascule dans la folie. L’Alsacien a poussé son avantage psychologique en breakant Paire d’entrée de cinquième set (6-2, 6-2, 5-7, 6-7, 0-2) et semblait alors pouvoir réussir une deuxième "remontada" en deux jours. Au bord de l’implosion, Paire a toutefois pris sur lui pour revenir deux fois au score, avant que les deux rivaux ne se montrent intraitables sur leurs engagements respectifs.

La fin de match a atteint des sommets : Paire et Herbert ont enchaîné les points d’anthologie à coups d’amorties, de lobs et de montées à contre-temps. Et alors que l’obscurité rendait le jeu de plus en plus aléatoire, l’Avignonnais a produit un effort ultime à 10-9 sur le service adverse pour l’emporter sur sa troisième balle de match ! Ses deux tournois sur terre gagnés, la confiance accumulée et l’atmosphère de Roland y sont sûrement pour beaucoup. Mais une question s’impose désormais : pourra-t-il récupérer en vue du 3e tour pour espérer une deuxième semaine à Paris ?