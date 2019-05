L'an passé, pour sa toute première participation à Roland-Garros, Corentin Moutet avait décroché sa première victoire en Grand Chelem face au géant Ivo Karlovic. Il fera au moins aussi bien en 2019. Lundi, le jeune espoir tricolore a su tirer le meilleur parti d'un tirage au sort favorable, en battant en trois sets (6-4, 7-6, 6-4) le Russe Alexey Vatutin, qui s'était extirpé des qualifications. Moutet le savait, il avait un bon coup à jouer. Il n'a pas loupé le coche.

Dans l'ambiance surchauffée du petit court numéro 6, il a su s'appuyer sur le public quand il le fallait pour surmonter quelques moments difficiles. Car s'il s'est imposé en trois manches, Corentin Moutet a connu des hauts et quelques bas dans une rencontre surpeuplée de breaks : 14 au total, 8 pour le Français, 6 pour le Russe. D'où un duel parfois un peu décousu mais sur lequel le Francilien aura au final presque toujours gardé la main.

Corentin Moutet lors de l'édition 2019 de Roland-Garros.Eurosport

Regain de forme et de confiance

C'est à coup sûr dans le deuxième set que ce match a basculé de son côté pour de bon. Mené 5-3, il s'est accroché pour recoller avant de remporter le jeu décisif, 8 points à 6. Avec deux manches de handicap, Vatutin a alors accusé le coup pour de bon. A 26 ans, le Russe navigue au-delà de la 200e place mondiale et c'était le tout premier match de sa carrière dans un tableau final de Grand Chelem. La perspective de devoir jouer cinq sets, c'était dès lors trop pour lui.

Vu son adversaire, Corentin Moutet n'a donc pas signé un exploit mais cette victoire va lui faire du bien et elle valide le regain de forme et de confiance aperçu depuis déjà quelque temps. A Lyon, la semaine dernière, il avait signé la plus belle victoire de sa carrière en termes de classement face à Reilly Opelka, avant de bousculer Roberto Bautista Agut. Au prochain tour, il fera face à un Argentin, Guido Andreozzi ou Guido Pella, la tête de série 19. Ce sera à coup sûr plus complexe. Il lui faudra mieux servir. Contre Vautin, Moutet n'a gagné que 59% des points derrière sa première balle, et 49% sur la seconde. Face à un Pella, cela ne pardonnerait pas.