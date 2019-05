S'il n'en reste qu'une, ce ne sera pas Kristina Mladenovic. Mercredi au deuxième tour des Internationaux de France, la Tricolore a été littéralement balayée par Petra Martic, sur le court Suzanne-Lenglen (6-2, 6-2). La Croate, tête de série numéro 31, s'est imposée en deux manches et en perdant trois petits jeux seulement.

Pour Mladenovic, qui s'attendait à un match difficile, comme elle l'avait concédé après son premier tour victorieux, ce fut un cauchemar d'une grosse heure. Bien moins long que le duel qui les avait opposées à Istanbul à la fin du mois d'avril. Le match avait duré 3h17 et qui avait débouché sur le même résultat que celui de ce jour. A savoir, une victoire de Martic, qui présente un bilan de 13 victoires et 2 défaites sur terre cette saison.

Mladenovic a donné trop de points (19 fautes directes) pour espérer un vrai combat face à Martic qui s'est appuyée (j’ai un doute sur celui là) sur un tennis solide (22 coups gagnants et 9 fautes) et a profité des atermoiments de "Kiki" sur sa mise en jeu, qu'elle a perdue 5 fois. Après Parry ce matin, Mladenovic cet après-midi. Il ne reste plus que Garcia. Et le deuxième tour n'est pas encore terminé.