A un moment donné, il a pu penser que c'était bon. Qu'il avait fait le plus dur en revenant sur les talons de Roberto Carballes. En le doublant sur le fil, même. Et puis, non. Denis Shapovalov fut le dernier à craquer et c'est bien l'Espagnol, 101e joueur mondial, qui verra le troisième tour à Roland-Garros. Pour lui, c'est une première. Et une sacrée première.

Jamais il n'avait battu un Top 10. Jamais il n'avait gagné en cinq sets. Jamais il n'avait passé deux tours en Grand Chelem. Désormais chose faite après un combat âpre de cinq heures. Le joueur de 27 ans a toujours fait la course en tête, jusqu'aux dernières encablure d'un sacré duel. Shapovalov, dont l'après-midi a ressemblé à des montagnes russes, a breaké à 3-2 en sa faveur dans le cinquième set, jusqu'à servir pour le match à 5-4 et perdre sa mise en jeu... La suite, ce fut une succession de services-volées (3 en 4 jeux) et, au final, le dernier mot pour Carballes qui a su hisser son niveau de jeu quand le Canadien n'a pas répondu aux attentes, touché, certes. Mais auteur d'un nombre exceptionnel de fautes (106) ce jeudi !

Shapovalov touché

Incroyable de maîtrise lors de son premier tour face à l’Américain Steve Johnson (6-1, 6-1, 6-0), Roberto Carballes Baena a fait vivre un match d’enfer à Denis Shapovalov. Mis en difficulté dès l'entame, le Canadien a joué sur courant alternatif. Capable de coups de génie, mais surtout de grossières fautes directes (20 sur le seul premier set), Shapovalov, tombeur de Gilles Simon au premier tour, a laissé filer six de ses sept balles de break. Tout le contraire de Carballes Baena, qui, bien aidé par sa précision au service (62% de premières) a parfaitement su prendre sa chance pour garder son break d’avance et s’adjuger la première manche (7-5).

Bien plus tranchant (18 coups gagnants) et avec un service de nouveau fiable (64% de premières), Denis Shapovalov a réussi à redresser la barre lors du deuxième set. Enchaînant les longs rallyes, les deux adversaires, séparés de 90 places à l’ATP, se sont rendus coups pour coups. Mais, même touché à l’adducteur en fin de manche, le Canadien a serré les dents pour emmener son adversaire jusqu’à un nouveau tie-break. Très solide en fond de court, le gaucher a alors lâché ses coups pour empêcher les demi-volées de son adversaire en le poussant à reculer. D’une belle montée au filet, Shapovalov s’est offert le deuxième set après 2h23 de jeu (7-5, 6-7). Le bras de fer pouvait alors continuer.

Après avoir remis les pendules à l’heure, on pouvait croire que le n°11 mondial allait dérouler. Mais après avoir encaissé un jeu blanc, Shapovalov a concédé un premier break lors de son deuxième jeu de service pour laisser l'Espagnol aux commandes. Gêné à l’adducteur, Shapovalov s'est battu avec lui-même et un corps récalcitrant. Il s'est accroché du mieux que possible. Il a même eu la victoire au bout de la raquette. Mais Carballes en avait trop envie.

