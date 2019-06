Cette fois, la marche était trop haute pour Naomi Osaka. Menée un set à zéro pour la troisième fois en trois matches, la Japonaise a cette fois cédé face à Katerina Siniakova, 42e mondiale, au troisième tour de Roland-Garros samedi (6-4, 6-2 en 1h17). La n°1 mondiale n'a toujours pas connu la deuxième semaine à Paris en quatre participations. La Tchèque affrontera Anna Blinkova ou Madison Keys en huitième de finale.

Toujours pas de 8e pour Osaka

Elle jouait avec le feu depuis le début de la quinzaine. Cette fois, Osaka est simplement tombée sur plus forte qu'elle. Le set de retard, qu'elle avait réussi à combler face à Schmiedlova et Azarenka, était cette fois infranchissable pour la n°1 mondiale, qui s'arrête à nouveau au troisième tour à Roland-Garros, comme en 2016 et en 2018.

Face à la 42e mondiale (mais n°1 en double), la Japonaise n'a jamais su développer son jeu. Elle a certes réalisé plus du double de points gagnants (25 contre 12), mais elle a explosé le compteur de fautes directes (38 contre 13 à son adversaire). De quoi donner suffisamment de munitions à la Tchèque pour s'envoler, comme lors de la balle de break fatale dans le filet à 2-2 dans la seconde manche.

Passive, souvent dans la réaction, Osaka n'a jamais semblé réellement concernée par ce match face à une joueuse qui était pourtant abordable sur le papier. Déjà à la limite de la sortie de route face à Azarenka au tour précédent, la détentrice des deux derniers Grands Chelem s'en était sortie in extremis. Cette fois, face à une joueuse qui a su saisir les occasions (50% de balles de break gagnées), il n'y avait rien à faire.

En quatre participations porte d'Auteuil, la Japonaise (21 ans) n'a toujours pas connu la deuxième semaine, stoppée trois fois sur quatre au troisième tour. Pour la Tchèque, dont la meilleure performance à Paris était un troisième tour en 2018, l'exploit est retentissant. En huitième de finale, elle affrontera Anna Blinkova ou Madison Keys, la tombeuse de…Naomi Osaka l'année dernière.