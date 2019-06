On parle plus des autres que de lui. Mais il avance et n'est plus qu'à deux marches d'un possible "Djoko Slam". Ce serait le deuxième de sa carrière. Et ce serait tout bonnement exceptionnel. Mais avant d'y parvenir, Novak Djokovic a encore un peu de chemin à parcourir et, si le Serbe a couvert l'essentiel de la distance, il arrive dans les hauts pourcentages de son ascension. Avec un col autrichien vendredi, si la météo le permet, et une montagne espagnole ou suisse, dimanche. En attendant, le numéro 1 mondial a poursuivi sa marche en avant en venant à bout d'Alexander Zverev, qui ne lui a pas posé trop de problème (7-5, 6-2, 6-2 en 2h09).

Trois sets. Trois sets. Trois sets. Et trois sets. Avant de retrouver Alexander Zverev en quart de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic avait déroulé et marché sur tout ce qui se présentait face à lui. Jeudi sur le Philippe-Chatrier, il n'a pas perdu le rythme, malgré deux jours sans jouer. Pourtant, le Serbe n'a pas démarré tambour battant et il fut même le premier inquiété sur sa mise en jeu. Il finit d'ailleurs par la perdre pour se retrouver à deux doigts de la perte de son premier set en Grand Chelem depuis… son huitième de finale à Melbourne. Zverev menait alors 5-4. Et c'en était pourtant bientôt fini des chances de l'Allemand.

Vidéo - Un set de mise en route, puis Djokovic a écrasé un Zverev impuissant 02:54

Zverev a déçu

Djoko a commencé par le débreaker (5-5). Puis a poursuivi sur sa lancée, jusqu'à lui passer un 6-0 à cheval sur les deux premiers sets. Si bien que Zverev est passé de 5-4, service à suivre, à 0-3. Il mit fin à l'hémorragie à cet instant précis. Mais le mal était fait. Dans ce set, évidemment, qu'il conclut à 2-6 sur trois doubles fautes (!), et pour le reste d'un quart de finale qui aura tourné court. Le 5e joueur mondial, qui disputait à Paris son deuxième quart en Grand Chelem, a enchaîné un nombre de fautes directes - souvent évitables - trop important : 15 sur le troisième set et 40 au total. Face à un Djokovic bien plus "propre" dans son jeu, ça ne pardonne pas.

Vidéo - Comment Zverev a offert le deuxième set à Djokovic avec... trois doubles fautes 01:33

Vendredi, Novak Djokovic disputera à Roland son 9e quart de finale. Le premier depuis… 2016. Stoppé en quart ces deux dernières années, le Serbe aura droit à un morceau de choix en la personne du finaliste 2018 et 4e joueur mondial, Dominic Thiem. La dernière fois qu'ils se sont croisés en ces lieux, en 2017, Thiem avait martyrisé Djoko, alors tenant du titre (7-5, 6-3, 6-0). Depuis, Djokovic a revu Thiem et l'a même battu. Mais sûr qu'il garde cette journée du 7 juin 2017 en travers de la gorge. Vendredi, le numéro 1 mondial aura l'occasion de solder les comptes.