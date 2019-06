Stan Wawrinka retrouve la deuxième semaine à Paris. Le Suisse, actuel 28e joueur mondial, est sorti vainqueur d’un duel d’esthètes aux revers à une main face au Bulgare Grigor Dimitrov, 46e à l’ATP, en trois sets très accrochés (7-6, 7-6, 7-6), deux jours et 3h16 de jeu. Vainqueur en 2015 et finaliste en 2017, il trace sa route dans cette édition 2019 et retrouvera Stefanos Tsitsipas dimanche pour un huitième de finale qui fait saliver d’avance.

Plus d'informations à suivre...