"Attention à Wawrinka et Thiem: les conditions lourdes, ils adorent ça !"

ROLAND-GARROS - A qui peut profiter les conditions de jeu difficiles sur ces Internationaux de France ? Pour Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, deux joueurs sortent du lot : Stan Wawrinka et Dominic Thiem. DiP Impact est à retrouver en intégralité en podcast et en vidéo sur Facebook. (Réalisation: Sébatsien Petit)

00:04:03, 21 vues, il y a une heure