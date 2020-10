Le score de ce match est cependant plus accroché que l’impression laissée par Kenin sur le court. Consciente des difficultés de déplacement de son adversaire, la numéro cinq mondiale s’est évertuée à faire bouger Kvitova un maximum. Pendant ce temps-là, la Tchèque cherchait la solution grâce à sa puissance de frappe. Sa prise de risque était souvent trop grande et les fautes directes se sont accumulées (31). Face à la prestation de grande qualité de l’Américaine, cela était rédhibitoire pour la double vainqueur de Wimbledon (2011, 2014).

A l’image de Swiatek un peu plus tôt dans la journée. Et comme la Polonaise, elle s’est relevée aussitôt en sauvant au passage une balle de tie-break pour conclure en deux sets. Pour l’ensemble de sa carrière, on aurait aimé voir Petra Kvitova en finale de ce Roland-Garros. Mais au vu de ce qu’elles ont montré aujourd’hui, on a hâte de voir Kenin et Swiatek s’affronter samedi. L’expérience de l’Américaine pourrait y faire la différence. A moins que la déconcertante facilité dégagée par la Polonaise depuis le début du tournoi n’emporte encore tout sur son passage.