Andrey Rublev a prouvé qu’il avait le mental d’un grand. A tout juste 22 ans, le Russe a réussi à s’extirper assez facilement d’Alejandro Davidovich Fokina. Après un premier set accroché et ponctué de belles montées au filet de part et d’autre (7-5), le quart de finaliste du dernier US Open a mis en exergue son expérience récemment gagnée en surfant sur la dynamique de sa première manche pour faire exploser l’Espagnol d’un an son cadet (7-5, 6-1).

Mais le numéro 12 mondial s’est ensuite reposé sur ses lauriers, n’arrivant à conclure aucune de ses deux balles de break tout en multipliant les fautes directes (10 dans ce troisième set) pour redonner de l’espoir à Davidovich (7-5, 6-1, 3-6). Frustré par sa prestation, Andrey Rublev a alors décidé de remettre les pendules à l’heure en haussant clairement son niveau de jeu pour s’extirper du court Simonne-Mathieu après 2h11 de jeu et un quatrième set ponctué de quatre aces et d'un joli 100% de points gagnés au filet (7-5, 6-1, 3-6, 6-1).

Ce troisième set devra lui servir comme d’une piqûre de rappel tant la marche sera plus ardue pour Rublev au troisième tour. Car en face de lui se dressera Kevin Anderson et ses 2m03 prêts à le tester à coups de boulets de canon. Oui, le Sud-Africain de 34 ans en a vu d’autres. Et pour son 10e Roland-Garros, il a réussi à s’extirper de Dusan Lajovic après une bataille de cinq sets et plus de trois heures.