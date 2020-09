Roland Garros commence par une surprise ! Lors du premier match de la quinzaine sur le court Philippe Chatrier, David Goffin, tête de série numéro 11, bien mal en point, a été terrassé par l’Italien de 19 ans Jannik Sinner qui découvrait la Porte d’Auteuil, en trois sets (7-5, 6-0, 6-3) et 1h59 d’un match un temps disputé avant d’être à sens unique. Sinner retrouvera le Français Benjamin Bonzi, 225e mondial, au prochain tour.

Décidément, Jannik Sinner réussit très mal à David Goffin. Quart de finaliste en 2016, le Belge, déjà battu par l’étonnant Italien à Rotterdam cet année, a chuté pour la deuxième fois en autant de confrontations face au jeune joueur (19 ans), à la surprise générale. Enfin, pas totalement puisque Sinner a déjà prouvé qu’il en avait plus dans la raquette que ce que son actuelle 74e place au classement ATP pouvait laisser paraître.

Passings de folie et frappes de mule : Sinner a dégoûté Goffin pour passer au deuxième tour

Tombeur de Stefanos Tsitsipas lors du Masters 1000 de Rome, il a livré, pour ses débuts aux Internationaux de France, une très belle partie, décochant plusieurs points de grande classe. Certes, son adversaire, dont la saison sur terre battue aura été très courte (deux matches donc), n’était pas dans son assiette, en témoigne ses 43 fautes directes. Mais il a surtout été dominé par un joueur plus juste, agressif et dominateur à l’échange, qui s’est dépensé sans compter et n’a pas lâché grand-chose.