Le duel tant attendu et annoncé entre Novak Djokovic et Rafael Nadal en finale de Roland Garros aura bien lieu. Vainqueur d’une demi-finale assez folle, où il a mené de deux sets, d’abord très serein, avant d’être rattrapé par un Stefanos Tsitsipas costaud mentalement, mais lâché par son physique dans le 5e set (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1), le numéro 1 mondial s’est qualifié pour la cinquième fois de sa carrière en finale des Internationaux de France. Il n’y a plus que Nadal qui se dresse entre lui et son 18e titre du Grand Chelem.