Les favorites tombent comme des mouches dans le tableau féminin. Après le forfait de Serena Williams et la défaite surprise de Victoria Azarenka mercredi, c’est Karolina Pliskova qui a rendu les armes dès le 2e tour jeudi. La tête de série numéro 2 a été balayée par une tornade nommée Jelena Ostapenko en deux sets (6-4, 6-2) et à peine plus d’une heure (1h10 précisément). Titrée il y a trois ans sur la terre battue parisienne, la Lettonne retrouve de très belles sensations et tentera de poursuivre sa route face à Sloane Stephens ou Paula Badosa au 3e tour.