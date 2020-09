Roland-Garros

Il était finalement trop court pour enchaîner. Benoît Paire n’a pu confirmer mercredi sa victoire plutôt rassurante au 1er tour. L’Avignonnais, trop irrégulier, a baissé pavillon en quatre sets (7-6, 4-6, 6-3, 6-1) et 2h30 de jeu face à Federico Coria, petit frère de l’ex-roi de la terre battue Guillermo et 99e joueur mondial. Malgré une réelle envie de bien faire, Paire n’avait pas les jambes pour tenir la cadence. Au 3e tour, Coria retrouvera soit un autre Français Benjamin Bonzi, soit l’Italien Jannik Sinner.

Benoît Paire avait l'espoir de retrouver des couleurs à Roland. Face aux critiques sur son comportement et aux mésaventures subies à Flushing Meadows et Hambourg, il voulait montrer qu'il n'avait pas perdu tout son tennis. Et indéniablement, le Français y est parvenu par séquences lors de son entrée en lice, puis au cours de ce 2e tour. Mais il lui aura manqué la constance que ne peut lui offrir que l'entraînement dont il a manqué ces dernières semaines.