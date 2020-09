Roland-Garros

Pourquoi Herbert peut avoir de touts petits regrets ? Parce qu'il avait le niveau pour passer, tout simplement. Mais il lui a manqué d'enfoncer ce fichu clou. Aérien lors du premier acte, remporté 6-2 face au fantôme de Zverev, le Français a délivré une copie de tennis qui a frisé la facilité dans le deuxième acte. Son match a changé après avoir raté une opportunité de mener 5-1. Rattrapé par un Zverev enfin entré dans sa partie, l'homme au chignon a connu le même sort que Gilles Simon, incapable de boucler sa deuxième manche face à Denis Shapovalov sur ce même court Philippe-Chatrier, 24h plus tôt. Ce sort a été la punition et la perte de la deuxième manche, ce qui lui aurait donné une marge de manoeuvre bien différente. Grâce à un gain de cinq jeux de rang, le finaliste dernier US Open s'est remis dans la partie.

La suite de la rencontre a proposé un niveau égal dans les moments forts et les baisses de régime. Un scénario illisible à la fois plaisant et frustrant. Très équilibré, le 3e set, le plus serré de ce match d'ailleurs, a permis aux deux hommes de se faire plaisir derrière leur engagement, avec un jeu varié et très offensif. Ce match du 2e tour a été marqué par 148 montées au total (55 pour Zverev et 93 pour Herbert). Pas toujours gage de sûreté lors de ce 2e tour, le service bancal des deux lutteurs a rendu ce choc plus ouvert qui ne le laissait entendre. Les chiffres sont là pour le prouver : Zverev et Herbert ont concédé 14 balles de break chacun. Herbert a même gagné le match des breaks avec 7-6 en sa faveur.