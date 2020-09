Tennis

Roland-Garros - Scène surréaliste : Azarenka refuse de jouer à cause de la météo

ROLAND-GARROS - Le tournoi français a débuté dimanche et déjà la météo capricieuse semble freiner les ardeurs de certains sportifs et certaines sportives. Victoria Azarenka a ainsi tout simplement refusé de continuer son match contre Kovinic en raison du froid et de la pluie.

