Tennis

Une bulle et trois sets pour un 13e triomphe : Nadal a détruit Djokovic

ROLAND-GARROS - Rafael Nadal a surclassé Novak Djokovic en trois sets 6-0, 6-2, 7-5 pour s'offrir un treizième sacre historique à Roland-Garros dimanche et égaler le record de vingt trophées en Grand Chelem établi par Roger Federer. A 34 ans et 130 jours, l'Espagnol devient le vainqueur le plus âgé depuis son compatriote Andres Gimeno en 1972 sur la terre battue parisienne.

