Tennis

VIDEO - Corentin Moutet - Lorenzo Giustino : le résumé d'un match historique

ROLAND-GARROS - Deux jours et 6h05 de combat : le Français Corentin Moutet s'est incliné 0-6, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3), 2-6, 18-16 face à l'Italien Lorenzo Giustino, 157e mondial et issu des qualifications, lundi lors du premier tour, à l'issue d'un match homérique. Il s'agit du deuxième match le plus long de toute l'histoire du tournoi parisien dans l'ère Open.

00:03:06, 678 vues, il y a 36 minutes