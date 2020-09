Tennis

VIDEO DIP IMPACT "Et si Benoit Paire était le Bleu qui allait le plus loin dans le tableau?"

ROLAND-GARROS - Moins d’attente, plus de relâchement, un tableau relativement ouvert jusqu'en huitième de finale : Benoît Paire peut être le Français qui peut aller le plus loin dans le tableau messieurs, alors que peu de personne ne l'attende vraiment. Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau en discutent dans DiP Impact, émission à retrouver en intégralité en podcast et en vidéo sur Facebook.

