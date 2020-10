Tennis

VIDEO - Le débat : Comment adapter son jeu sur terre ?

ROLAND-GARROS - La transition entre dur et terre est toujours ardue mais elle l'est encore plus cette saison car les joueurs ont eu très peu de temps pour se préparer. Glissade, tension du cordage, tactique, Nicolas Escudé et Arnaud Di Pasquale décryptent les différents éléments que les joueurs doivent travailler sur cette surface si particulière.

00:03:27, 84 vues, il y a 42 minutes