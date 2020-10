Tennis

VIDEO - Les Hits du jour : "Pleine tête ! Djoko loupe rarement sa cible"

ROLAND-GARROS - Dans les Hits de ce lundi, Arnaud Clément et Nicolas Escudé notent Fiona Ferro, Stefanos Tsitsipas et, surtout, le nouveau "headshot" de Novak Djokovic sur un juge de ligne. Un geste maladroit et non malintentionné, au sujet duquel l'un de nos consultants a choisi d'ironiser.

