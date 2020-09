Tennis

Wawrinka et Koepker surpris par un énorme bruit : un avion de chasse a franchi le mur du son !

ROLAND-GARROS - Moment d'inquiétude mercredi midi sur Paris et notamment à Roland-Garros. Un bruit sourd et puissant, comparable à une explosion, a retenti dans le ciel de la capitale. Il a interrompu quelques secondes Stanislas Wawrinka et Dominik Köpfer, qui s'affrontaient sur le Lenglen. Plus de peur que de mal : il s'agit en réalité d'un avion de chasse en mission qui a franchi le mur du son.

