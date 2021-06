Tennis

Di Pasquale: "En finale de Grand Chelem, Stefanos Tsitsipas aura beaucoup moins à perdre que Novak Djokovic"

ROLAND-GARROS 2021 - La finale messieurs de dimanche entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas s'annonce sublime entre le Grec qui jouera une première finale majeure et le Serbe, en route pour décrocher son 19e titre du Grand Chelem. Dans DiP Impact, à écouter en intégralité en podcast, Arnaud Di Pasquale estime la pression bien plus grande sur les épaules du n°1 mondial que sur celles du Grec.

00:10:31, il y a une heure