Après Dominic Thiem, Roland-Garros s'est demandé s'il n'allait pas perdre un autre poids lourd dès cette première journée de la quinzaine. Alexander Zverev s'est retrouvé dans de sales draps en perdant les deux premières manches sur le Suzanne-Lenglen contre Oscar Otte. Souvent mal à l'aise face à ses compatriotes (il avait perdu trois de ses quatre derniers duels 100% allemands), malmené tactiquement, le numéro 6 mondial a eu le mérite de ne pas s'autodétruire et a su reprendre le fil de son match pour s'imposer en cinq sets (3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0).

"Peut-être qu'il était un peu plus fatigué que moi, il n'a pas l'habitude ces longs matches", a commenté l'Allemand à l'issue des débats. Il ne croyait pas si bien dire. Oscar Otte n'avait jamais joué un match en cinq sets dans sa carrière. Or, c'est une des spécialités de Zverev, qui s'est imposé dimanche pour la 16e fois en 23 rencontres achevées sur la plus longue des distances. Une fois revenu à hauteur, il savait sans doute qu'il avait fait le plus dur et cela s'est confirmé.

Un qualifié au prochain tour

Au final, Sascha Zverev n'aura pas eu à trop s'employer physiquement et, en dépit des cinq sets, il a d'ailleurs passé moins de trois heures sur le Lenglen (2h49). C'est surtout pour ses nerfs que cette entrée en matière aura été délicate. Mais la façon dont il a déroulé dans la seconde moitié de la rencontre peut au moins lui permettre de ressortir du positif, au-delà du fait de s'en être sorti.

S'il s'était incliné, Zverev aurait subi la pire défaite de sa carrière en Grand Chelem en termes de classement. Jamais il ne s'est incliné contre un joueur classé au-delà de la 150e place mondiale (Oscar Otte est 152e à l'ATP). Depuis sa sortie de route au 1er tour à Wimbledon en 2019, Zverev a toujours atteint au minimum la seconde semaine en Grand Chelem. Il affrontera au prochain tour un joueur issu des qualifications, Roman Safiullin ou Carlos Taberner.

