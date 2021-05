ROGER FEDERER

Pays : Suisse

Date de naissance : 8 août 1981

Taille : 1,85 m

Poids : 85 kg

Droitier

Classement : N°8 mondial

Sa cote : *

Roland-Garros et lui

Pendant longtemps une terre maudite. Jusqu'à son unique sacre en 2009 qui lui a permis de compléter son Grand Chelem en carrière, l'épreuve parisienne a échappé au cannibale du circuit alors que rien d'autre, ou presque, ne lui résistait. De juillet 2003 (date de son premier sacre à Wimbledon) à juillet 2008, alors que Roger Federer a presque régné sans discontinuer sur le circuit (numéro 1 mondial à partir de février 2004 et ce pendant 237 semaines consécutives), et a conquis 3 Open d’Australie, 5 Wimbledon et 4 US Open, il n’a pas réussi à soulever la Coupe des Mousquetaires.

Alors, allergique à la terre battue le Bâlois ? Pas du tout. Même s’il a mis du temps à s’y sentir vraiment à l'aise, son seul problème sur la surface avait un nom : Rafael Nadal. Six fois Federer a défié le Taureau de Manacor Porte d’Auteuil, et six fois il a perdu. Ce fut le cas en finale en 2006, 2007, 2008 et 2011, et en demie en 2005 et 2019. Sans le Majorquin, son palmarès aurait été bien plus impressionnant. Avec l'âge et les blessures, il a fait plusieurs fois l’impasse sur le tournoi (2016, 2017, 2018 et 2020), mais s’alignera pour la 19e fois cette année sur l'ocre parisien.

Roger Federer à Roland-Garros en 2009 Crédit: Getty Images

Son bilan :

Participations : 18

Titres : 1

Matches joués : 87

Matches gagnés : 70

Sets joués : 297

Sets gagnés : 216

EDITION RESULTAT 1999 1er tour 2000 Huitième de finale 2001 Quart de finale 2002 1er tour 2003 1er tour 2004 3e tour 2005 Demi-finale 2006 Finale 2007 Finale 2008 Finale 2009 Victoire 2010 Quart de finale 2011 Finale 2012 Demi-finale 2013 Quart de finale 2014 Huitième de finale 2015 Quart de finale 2019 Demi-finale

Sa préparation

Inexistante. Ou presque. C’est simple : avant cette édition 2021 de Roland-Garros, Roger Federer a joué un petit match sur terre battue en compétition perdu contre Pablo Andujar (6-4, 4-6, 6-4) au 2e tour du tournoi de Genève pour sa deuxième apparition sur le circuit en 16 mois, après l’ATP 250 de Doha sur dur début mars. C’est bien maigre pour aborder un Grand Chelem, surtout sur terre battue, la surface la plus exigeante sur le plan physique en raison de sa lenteur et de la répétition des échanges.

Le Bâlois ne s'était jamais lancé à Roland-Garros avec aussi peu de compétition et de repères sur ocre. A son âge (presque 40 ans), la prise de risque est réelle. Il l’assure, durant sa préparation physique, il n’a subi aucun contre-temps à cause de son genou, et ses entraînements sur terre se sont bien déroulés. Mais il manque cruellement de matches.

Tournoi Résultat Genève (ATP 250) 2e tour

Trois sets pour une défaite : Le résumé du retour de Federer sur terre battue

Trois stats à retenir

0. Roger Federer n’a donc gagné aucun match sur terre battue avant ce Roland-Garros. Lors de ses 18 précédentes participations, cela ne lui était jamais arrivé. S'il n'avait pas gagné de match sur le circuit en 1999, il en avait remporté en Challenger.

12. Lors de ses 12 dernières participations à Roland-Garros, le Suisse a toujours au moins atteint la seconde semaine. La dernière fois qu’il ne s’est pas qualifié pour les huitièmes de finale, c’était en 2004. Il était alors déjà numéro 1 mondial et s’était incliné au 3e tour face à Gustavo Kuerten (6-4, 6-4, 6-4).

3. Roger Federer va jouer en Grand Chelem pour la première fois depuis l'Open d’Australie 2020. A cause sa blessure au genou, il a donc manqué 3 Majeurs consécutifs (US Open 2020, Roland-Garros 2020 et Open d’Australie 2021). Une si longue absence en Grand Chelem ne lui était pas arrivée depuis ses débuts en grand tableau à… Roland-Garros en 1999.

Federer est-il décevant en manquant d'ambition à Paris? "Il ne vient pas pour une seule semaine"

La grande question : Le genou de Federer tiendra-t-il le choc ?

Mettons d’emblée les choses au clair : Roger Federer ne gagnera pas Roland-Garros. Ou alors il vient vraiment d'une autre planète. Ce n’est pas nous qui l'affirmons, c’est l’intéressé lui-même qui l'a annoncé à la suite de sa défaite à Genève. Difficile de le contredire, tant le Suisse se présente à Paris dans l'inconnu pour poursuivre le défi fou qu’il s’est lancé alors que la quarantaine le guette : revenir au plus haut niveau après deux opérations du genou droit et plus d’un an d’absence.

Ce n'est pas dans les habitudes du Suisse de s’aligner sur un tournoi, qui plus est du Grand Chelem, sans réelle ambition. Mais avant un retour en grande forme qu’il espère pour Wimbledon, il veut se tester surtout physiquement. Et quoi de mieux que le défi des 5 sets sur terre battue pour savoir vraiment où il en est ? Tant au niveau du jeu de jambes offensif que des glissades, Federer a donné de bons signes à Genève malgré un petit match disputé. Si le genou reste solide sur la distance, le Suisse le sait, le tennis reviendra très vite.

Voir le Bâlois sorti dès le 1er tour à Roland-Garros ne serait pas si surprenant que cela. Tout match disputé sur la terre parisienne, et a fortiori gagné, sera du bonus pour Federer qui espère en avoir joué une dizaine avant de fouler le gazon londonien. Son parcours pourrait aussi dépendre de ce que lui réserve le tirage. Son statut de tête de série numéro 8 devrait l’aider dans les premiers tours. Une seconde semaine serait presque inespérée et une incontestable réussite sur le plan sportif ainsi qu'un témoignage de sa capacité à récupérer et à encaisser le stress de la compétition.

Roger Federer à Genève en 2021 Crédit: Getty Images

