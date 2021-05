Ce ne sera pas un Roland-Garros comme les autres, mais il y a du mieux par rapport à l'édition 2020. Voici un résumé de ce qui attend les joueurs et les spectateurs du côté de la Porte d'Auteuil du 30 mai au 13 juin prochains. Mercredi, la Fédération française de tennis par les voix de son président Gilles Moretton et sa directrice générale Amélie Oudéa-Castera ont rendu publiques les conditions d'organisation du tournoi du Grand Chelem parisien, en accord avec les autorités publiques. Dès la première semaine de compétition, 5388 spectateurs seront ainsi accueillis quotidiennement, et jusqu'à 13 146 à partir du 9 juin. En tout, 118 611 billets seront vendus, soit bien plus qu'en octobre dernier (15 000), mais encore loin des 500 000 distribués habituellement.

