Roland-Garros va être reporté d'une semaine. Selon les informations de L'Equipe, la Fédération française de tennis (FFT), organisatrice des Internationaux de France, va décaler le début du deuxième Grand Chelem calendaire d'une semaine. Le tournoi devrait, sauf retournement de situation, débuter le dimanche 30 mai prochain, au lieu du 23. La finale messieurs bouclerait le tournoi le dimanche 13 juin.

Bien évidemment ce report d'une semaine est un pari. Car la direction du tournoi ne désespère pas de pouvoir accueillir du public, plus que la jauge permise lors de l'édition 2020 (1000 spectateurs par jour), ce qui permettrait de meilleurs revenus. Actuellement sujette à des restrictions sanitaires à cause de la pandémie de la Covid-19, la France est actuellement bloquée et ce report d'une semaine pourrait coïncider avec une reprise du fonctionnement du pays de manière plus normale.

La saison sur gazon impactée par la décision

Lors de son allocution du mercredi 31 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, avait fixé un calendrier avec des assouplissements prévus pour la mi-mai, dans le meilleur des cas. C'est sur cette promesse présidentielle que s'est positionnée la direction du tournoi.

Une chose semble certaine : Roland-Garros ne sera pas décalé à la fin du mois de septembre. La saison sur terre a déjà démarré et le calendrier très chargé, où viendra s'ajouter le tournoi olympique fin juillet, ne permettent pas de refaire le coup du report dit de sécurité.

Ce choix va impacter la saison sur gazon, qui elle, dispose d'un calendrier très serré. Deux semaines vont séparer la finale de Roland-Garros et le premier jour de compétition de Wimbledon, qui débutera le lundi 28 juin. Les prochains jours vont être animés à l'ATP et la WTA.

"Wimbledon pourrait s'opposer au report de Roland-Garros"

