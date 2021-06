Face à sa bête noire, Stefanos Tsitsipas a remporté un match étrange. Mais un match qu’il a parfaitement négocié pour se qualifier, pour la deuxième année de suite, en demi-finale de Roland-Garros. Daniil Medvedev a bien embêté le Grec après un premier set à sens unique, mais il a finalement manqué de trop de choses dans les points importants pour espérer faire un meilleur résultat.

Le n°2 mondial a finalement subi une défaite sèche en trois manches (6-3, 7-6, 7-5) et 2h19 de jeu avec une balle de match complètement folle où il a osé faire un service à la cuillère. Un peu suicidaire, cette tactique n'a pas marché face à un Tsitsipas concentré jusqu'au bout. L'Athénien affrontera Alexander Zverev pour une place en finale, jeudi prochain.

Malgré son début de saison tonitruant et son statut de numéro 1 à la race, en plus d’un adversaire qui n’apprécie pas du tout la terre battue, il y avait encore beaucoup de doutes sur la capacité de Stefanos Tsitsipas à dominer Medvedev. Le Russe l’avait battu six fois lors de leurs sept premiers affrontements. Mais le Grec a confirmé qu’il était le maître cette saison sur ocre. D’abord lors d’une première manche survolée.

Stefanos Tsitsipas lors de son quart de finale contre Daniil Medvedev à Roland-Garros 2021 Crédit: Getty Images

Medvedev s’est rebellé, mais Tsitsipas n’a pas flanché

Impressionnant au service (83% de premières balles et seulement 4 points lâchés au service dans le premier acte), le numéro 5 mondial a en plus pu compter sur une pelleté de fautes du Russe (44 fautes directes au final) pour être le premier à breaker et prendre facilement les rênes du match. Mais le protégé de Gilles Cervara a montré tous les progrès qu’il a réalisé sur la terre battue, et, pour son premier quart de finale à la Porte d’Auteuil, a bien failli faire basculer le match.

