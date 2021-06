Elle a quitté le court Simonne-Mathieu les yeux humides et sûrement fière de ce qu’elle a accompli. Seize mois après sa dernière apparition en compétition raquette en main à Doha en février 2020, Carla Suarez Navarro a frôlé l’exploit contre l’Américaine Sloane Stephens mardi au 1er tour de Roland-Garros. L’Espagnole de 32 ans, qui a récemment remporté son combat contre un cancer (lymphome de Hodgkin), en a livré un autre remarquable pour sa dernière sur la terre battue parisienne, s’inclinant finalement 3-6, 7-6, 6-4 en 2h24 de jeu. Stephens, finaliste de Roland-Garros en 2018, retrouvera la Tchèque Karolina Pliskova au 2e tour.

Et l’histoire aurait pu être encore plus belle. Car Carla Suarez Navarro a fait des merveilles avec son revers à une main d’esthète et a longtemps parfaitement contré la puissance adverse. Malgré des limites physiques de plus en plus évidentes à mesure que la partie avançait, elle s’est même retrouvée à deux points du match sur son service à 6-3, 5-4, 30/0. Mais dos au mur, Stephens a retrouvé la précision qui lui faisait défaut, avant de se relancer totalement en remportant le tie-break de la deuxième manche.

Roland-Garros Djokovic qualifié sans sourciller IL Y A 28 MINUTES

Dès lors, l’avantage physique et psychologique était clair pour l’Américaine, qui s’est rapidement détachée dans l’ultime acte. Ce qui n’a pas empêché Suarez Navarro d’être admirable de résilience, revenant encore à deux reprises au score. Mais à 4-4, un nouveau break lui a été fatal. Après avoir tout donné, elle n’avait rien à regretter… ou presque : que le public parisien absent pour cause de couvre-feu n’ait pas pu assister à cette formidable démonstration de courage et la saluer une dernière fois.

Roland-Garros Monfils, un câlin, ses parents et enfin du plaisir : "On n’oublie pas qu’on est des gamins" IL Y A 5 HEURES