Cette journée du dimanche 13 juin, Stefanos Tsitsipas risque de ne pas l’oublier. Pour une bonne raison - une première finale en Majeur, tout de même - mais aussi pour d’autres motifs. Plusieurs heures après sa défaite en cinq sets contre Novak Djokovic (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4), l’actuel numéro 4 mondial a publié un message sur son compte Instagram. Il y a rendu hommage à une personne en particulier, qui s’est éteinte juste avant le début du match le plus important de sa jeune carrière : sa grand-mère.

"5 minutes avant mon entrée sur le court, ma grand-mère bien-aimée a perdu son combat pour la vie, a ainsi avoué le Grec. C’était une femme avisée, dont la foi en la vie et la volonté de donner et d’offrir ne peuvent être comparées à aucun autre être humain que j'aie jamais rencontré." Si certaines sources ont révélé que le joueur de 22 ans avait été informé de cette terrible nouvelle juste avant d’affronter Djokovic, rien ne permet, pour le moment, de l’affirmer.

Merci d'avoir élevé mon père

"C'est important d'avoir plus de gens comme elle dans ce monde. Parce que les gens comme elle vous font vivre. Ils font rêver", a poursuivi Tsitsipas, dont l’hommage a ému la communauté du tennis. L’Athénien a aussi fait une référence à son père et entraîneur, Apostolos, qui a joué un rôle fondamental dans son accession au plus haut niveau. "Merci d'avoir élevé mon père, a-t-il écrit. Sans lui, cela n'aurait pas été possible." À noter que le récent finaliste malheureux de la Porte d’Auteuil se serait désengagée du tournoi de Halle, qui débute ce lundi.

