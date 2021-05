C'était l'enjeu principal du tirage au sort effectué ce jeudi après-midi à Roland-Garros. Celui qui devait déterminer une bonne partie de la physionomie de cette quinzaine : dans quelle partie du tableau Rafael Nadal allait-il tomber ? Numéro 3 mondial, l'homme aux 13 titres sur la terre battue parisienne a finalement été propulsé dans la moitié supérieure, en compagnie de Novak Djokovic. Si les deux hommes s'affrontent, ce sera donc en demi-finale, et non en finale comme l'an dernier. Et, cerise sur le gâteau, Roger Federer se retrouve avec eux.

Le cas du Suisse est évidemment différent. Il n'a joué que trois matches en près d'un an et demi, et un seul sur terre au cours de ce printemps. Difficile donc de le placer, en termes de perspectives et d'ambitions dans ce tournoi sur la même ligne que Nadal et Djokovic, mais question prestige, voir les trois membres du Big 3 ensembles dans la même moitié de tableau n'est pas commun. Roger Federer se situe dans le premier quart, celui du numéro un mondial.

