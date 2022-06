Peut-être avez-vous vu circuler cette photo ces dernières heures. On y voit un adolescent de 14 ans installé dans les tribunes supérieures du court Philippe-Chatrier. Nous sommes en 2013. Ce jour-là, Rafael Nadal décrochait, déjà, son septième titre à Roland-Garros en battant sèchement David Ferrer en trois sets. Neuf ans plus tard, l'Espagnol est prêt à remettre ça pour une... 14e couronne parisienne. Face à lui, dimanche, l'adolescent descendu des tribunes pour affronter son idole sur le court.

Jouer une première finale de Grand Chelem, dans une carrière, est un moment à part. Pour beaucoup, c'est même un moment unique. Dans le cas de Casper Ruud, l'ex-adolescent devenu depuis un des meilleurs joueurs du monde, ce sera encore plus particulier d'y croiser celui qu'il admire depuis plus de quinze ans.

Si, en dehors de son âge, pas grand-chose n'a changé en près d'une décennie pour un Nadal resté Nadal, le chemin parcouru a de quoi donner le vertige au Norvégien. S'imaginait-il, ou, au moins, se rêvait-il un jour dans cette position ?

"Oui, parfois, dit-il. Mais le truc c'est que je regardais tellement de tennis à la télé quand j'étais gamin que ça me semblait irréaliste d'être là un jour, parce que je voyais à quel point tous ces gars étaient forts. Donc je ne me transposais pas trop en finale de Grand Chelem. Même si, bien sûr, ça a toujours été un rêve dans un coin de ma tête." Plus qu'une ambition. A cet âge, en tout cas.

Quand j'avais 12, 13, 14 ans, je ne brillais pas comme d'autres stars chez les jeunes

D'autant que le jeune Ruud n'était pas de ces prodiges ultra-doués et voués très tôt, parfois trop tôt, à une carrière au top niveau. "Je n'étais pas le super gamin ultra-talentueux, sourit celui qui, dans huit jours, intègrera le Top 5 mondial. Quand j'avais 12, 13, 14 ans, je ne brillais pas comme d'autres stars chez les jeunes." Pourtant, quand tant d'autres élèves doués ont disparu de la circulation ou n'ont même jamais atteint le circuit professionnel, lui est bien là, à un match d'un titre en Grand Chelem.

La stat qui tue : Ruud, un parcours sans Top 10 mais un défi colossal en finale

Chez Casper Ruud, l'ambition est venue en même temps que les progrès : à petits pas. "Je pense que le premier grand moment, c'est quand j'ai affronté Roger (Federer) ici à Roland-Garros il y a quelques années (en 2019, au troisième tour), explique-t-il. Puis en 2020, j'ai atteint ma première demi-finale en Masters 1000. C'est vraiment là que le déclic a eu lieu. Mon attitude a commencé à changer et j'ai réalisé que j'étais capable de bien jouer dans les gros tournois."

Mais dimanche, il s'attaque au plus morceau de sa carrière et rien de ce qu'il a pu expérimenter jusqu'alors ne s'approche, même de loin, de ce qui l'attend. Une finale de Grand Chelem. A Roland-Garros. Contre Rafael Nadal. "Je serai l'outsider, aucun doute, rigole-t-il. Je sais que je devrais jouer beaucoup, beaucoup mieux qu'en demi-finale pour avoir ne serait-ce qu'une toute petite chance, parce qu'il est le plus grand joueur de terre battue de tous les temps. Il a gagné 21 titres du Grand Chelem pour une raison. Il a gagné 13 fois ici. C'est le défi le plus difficile du tennis. Ça va être dur, c'est une évidence. Mais au moins, j'ai le droit de m'y attaquer."

Je dois absolument croire que j'en suis capable

En bon supporter qu'il était de l'idole Nadal, le Norvégien assure avoir vu "toutes ses finales". Celle de 2013 en vrai, donc. Les autres à la télé. "Je le revois encore en train de courir partout comme un dingue contre Puerta en 2005, sa première finale, a-t-il confié à Eurosport. Je le revois avec son t-shirt sans manche. C'est mon tout premier souvenir de télévision. Je devais avoir 6 ou 7 ans et je voulais me voir un jour dans cette télé. D'une certaine manière, Rafa est celui qui a initié ma motivation à faire du tennis au plus haut niveau." Beaucoup de choses ont changé en 17 ans. D'autres restent immuables. La difficulté de s'attaquer à Nadal en finale de Roland-Garros, par exemple.

Pour avoir rejoint en 2018 l'Académie Nadal basée à Manacor, Casper Ruud a eu l'occasion de s'entraîner avec le Majorquin, à défaut de le croiser "pour de vrai" en compétition. Dimanche, ce sera leur premier affrontement. Aux Baléares, ils ont joué "quelques sets d'entraînement" selon le Nordique. "Honnêtement, je ne me souviens plus exactement, mais il m'a toujours battu. Il y a eu des sets serrés, genre 7-6, 7-5, mais ça tournait toujours de son côté." A moins qu'il ne s'agisse là que de son impeccable éducation : "C'est parce qu'on jouait dans son académie. Je voulais être sympa avec lui. Quand on m'invite, je suis poli."

C'est au pied de l'Everest que se trouve Ruud. Comme, avant lui, Puerta, Federer, Söderling, Djokovic, Ferrer, Wawrinka ou Thiem. 13 finales, 13 échecs pour ceux qui se sont attaqués au maître des lieux. "Je vais faire comme tous les autres, dit le novice à la veille de sa première finale. Je vais essayer." Il promettait vendredi de s'endormir samedi soir "avec des rêves de coups gagnants magnifiques, des échanges incroyables que je gagne".

Mais Ruud est plus terre à terre que rêveur. Alors, si le monde entier croit que cette 14e finale nadalienne s'achèvera comme les 13 premières, il se recroqueville dans sa force de conviction : "Je dois absolument croire que j'en suis capable." Préalable indispensable.

