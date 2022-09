"conte de fées". Après avoir vécu un ultime frisson vendredi dernier en double avec Rafael Nadal lors de la Laver Cup et avoir versé de nombreuses larmes, il est revenu sur sa sortie de scène avec de nombreux médias. Mais si ce week-end londonien a été à la hauteur de ses attentes, d'autres adieux lui restent quand même en travers de la gorge Roger Federer est un jeune retraité heureux. Reconnaissant d'avoir vécu tant d'émotions fortes durant sa carrière de 24 ans, le Suisse a beaucoup dit ces derniers jours qu'il n'y changerait rien, assimilant son parcours à unAprès avoir vécu un ultime frisson vendredi dernier en double avec Rafael Nadal lors de la Laver Cup et avoir versé de nombreuses larmes, il est revenu sur sa sortie de scène avec de nombreux médias. Mais si ce week-end londonien a été à la hauteur de ses attentes, d'autres adieux lui restent quand même en travers de la gorge comme il l'a confié à RMC Sport ce dimanche

Dans trois des quatre tournois du Grand Chelem - à l'US Open 2019 (quart de finale), à l'Open d'Australie 2020 (demi-finale) et à Wimbledon 2021 (quart) -, le Bâlois a ainsi pu quitter le court sous l'ovation du public. Malheureusement pour lui (et ses admirateurs français), pas du côté de la Porte d'Auteuil. "C’est vrai que le dernier match à Roland-Garros, ce n’était pas trop ça. Il n’y avait personne dans le stade. D’autant que je savais que ça pouvait être mon dernier match à Roland. J’ai espéré que ce ne serait pas la nuit, malheureusement il a aussi fallu en passer par là et jouer le soir tard. D’un côté, j’étais content de jouer ce match dans ces conditions malgré le covid. D'un autre côté, sans fans, c'était bien la merde", a-t-il confié, sans équivoque.

"Federer n'a jamais été autant Federer que ce jour-là"

Vous avez toujours aimé le tennis champagne et je pense en avoir proposé

Et pour cause, lors de sa dernière participation en 2021, il avait connu une sortie proche de l'anonymat. Federer était allé au bout de lui-même avec un genou vacillant pour gagner son 3e tour contre l'Allemand Dominik Koepfer (7-6, 6-7, 7-6, 7-5) en plus de trois heures et demie, et ce à huis clos (en raison des restrictions liées au Covid) et en "night session" sur le court Philippe-Chatrier. Il avait décidé de déclarer forfait pour la suite du tournoi pour préserver ses chances d'être en état jouer Wimbledon. Sur le gazon anglais, il avait atteint les quarts de finale blessé, battu sèchement par Hubert Hurkacz, pour ce qui restera comme son dernier simple en carrière.

A l'époque, certains avaient critiqué la décision du Suisse, coupable selon eux de ne pas respecter le tournoi et de prendre son genou comme prétexte. La suite a montré que la blessure était sérieuse, nécessitant une nouvelle opération en août 2021. Pendant un an, Federer a tout mis en œuvre pour réussir un ultime come-back. En vain. Il a donc confié regretter de ne pas avoir pu saluer une dernière fois les spectateurs français avec lesquels il entretient un rapport particulier.

"Je suis aussi très fier de ma relation avec les fans de votre pays. Vous avez toujours bien aimé le tennis champagne et je pense avoir été l'un des rares joueurs à proposer ce tennis. J’adresse aux Français un énorme merci. J’ai vécu beaucoup de choses chez vous, pas mal de tournois juniors. J’ai gagné mon premier match à Toulouse (en 1998 face à Guillaume Raoux, NDLR). Il y a eu Marseille, Roland, Bercy, que j’ai pu gagner. La Coupe Davis aussi, à Lille (en 2014). Je n’ai pas de plan précis quant à un éventuel retour en France. Mais on n‘est pas très loin… Ce sera très bientôt, j'en suis sûr", a-t-il promis.

Federer : "Je ne serai pas un fantôme"

