Tennis

Di Pasquale : "Nadal et Djokovic sont les deux favoris indissociables de Roland-Garros"

Pour Arnaud Di Pasquale et ses comparses de DiP Impact, même mal en point, Rafael Nadal reste indéniablement un favori de Roland-Garros, de par son statut à part de multiple vainqueur sur la terre battue parisienne. Et malgré son début d'année compliqué, Novak Djokovic sera sur le même pied d'égalité que le Majorquin, étant donné sa démonstration à Rome et son statut de tenant du titre.

00:06:10, il y a une heure