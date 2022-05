Le conte de fées continue. Et de quelle manière ! Sur un court Simonne-Mathieu une nouvelle fois bouillant, Léolia Jeanjean s'est à nouveau sublimée, donnant une nouvelle ampleur à sa trajectoire extraordinaire. La Française, 227e joueuse mondiale, a complètement étouffé jeudi Karolina Pliskova, tête de série 8 de cette édition 2022 de Roland-Garros, ne lui laissant que quatre jeux (6-2, 6-2) en 1h15 au 2e tour. En enregistrant la plus belle victoire de sa carrière, qui plus est contre une membre du Top 10, elle s'est offert le droit de défier Ekaterina Alexandrova ou Irina-Camelia Begu pour une place en seconde semaine.

Elle est donc restée sur son nuage, et sans pour autant donner l'impression de planer. Sûre d'elle, calme comme si elle évoluait sur le circuit depuis de très nombreuses années, Léolia Jeanjean a marché sur une Karolina Pliskova complètement déboussolée par le jeu tout en variations de la Française. Cette dernière a réalisé une véritable démonstration sur le plan tactique. Dans ces conditions, elle peut évidemment pousser le rêve un peu plus loin.

Les changements de rythme de Jeanjean ont écoeuré Pliskova

Après quatre jeux, Karolina Pliskova ne pouvait pas se douter de ce qui l'attendait. L'ancienne demi-finaliste (en 2017) du tournoi n'avait certes pas fait le break (2-2) mais elle dominait légèrement les débats avec déjà 9 coups gagnants au compteur. Ce fut en fait le temps nécessaire à Léolia Jeanjean pour s'adapter à sa puissance afin de lui administrer une véritable leçon de tennis. La Française a ainsi aligné 8 jeux pour mettre le tête de la Tchèque complètement sous l'eau (6-2, 4-0).

Avec sa petite cuisine faite d'une alternance de slices et de balles bombées, sa capacité à accélérer soudainement en revers croisé, Jeanjean a écoeuré son adversaire. Contrainte de ne jamais jouer la même balle deux fois consécutivement, Pliskova a souffert le martyr, ayant toutes les difficultés du monde à fléchir ses longues jambes sur les trajectoires rasantes. Le jeu de la Française a ainsi mis au grand jour les lacunes dans les déplacements de la Tchèque qui a accumulé les fautes directes (28 contre 12 à Jeanjean). Cette dernière n'aura d'ailleurs obtenu que deux balles de break, non converties dans le 4e jeu du second acte.

Toujours dans le bon tempo, lucide dans ses choix, Jeanjean a également réalisé un petit festival d'amorties qui ont ravi les spectateurs. Son toucher de balle exquis et sa science du jeu ont rappelé pourquoi on l'avait comparée dans ses années de formation (avant sa grave blessure) à Martina Hingis. A 26 ans, sa carrière ne fait que commencer et ce Roland-Garros est un sacré tremplin.

