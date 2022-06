A Roland-Garros, Rafael Nadal est décidément chez lui. Et plus encore sur le court central Philippe-Chatrier avec lequel il ne fait qu'un, comme si ses dimensions étaient idéalement adaptées au jeu du plus grand terrien de tous les temps. Lauréat de son 14e titre à Roland-Garros en 14 finales, le Majorquin a reçu nombre de louanges depuis dimanche, à tel point que les superlatifs manquent pour décrire une telle performance. Pour certains comme Ivan Ljubicic, l'exploit mérite d'ailleurs une reconnaissance inscrite dans le marbre.

Ad

Le coach de Roger Federer a ainsi considéré sur les réseaux sociaux que le court central devrait être renommé. "Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué Roland-Garros à 14 reprises. Et lui l'a gagné 14 fois. Il n'y a pas de mots pour décrire cette prouesse. Je ne pense pas que ça dérangerait ce bon vieux Philippe si son court changeait de nom au profit de Rafael Nadal. La statue, ce n'est pas assez", a-t-il tweeté.

Roland-Garros Ivanisevic ne digère pas : "J'ai le cafard, mais Novak gagnera Wimbledon" IL Y A 5 HEURES

Chatrier a redonné à Roland-Garros la dimension d'un Majeur

Une statue à l'effigie du Majorquin trône en effet déjà sur le site du tournoi, et le court central de l'ATP 500 de Barcelone, qu'il a remporté à douze reprises, porte également son nom. Serait-ce donc opportun de faire à Nadal, aussi légendaire soit-il, cet honneur supplémentaire ? La question mérite d'être sérieusement posée surtout lorsque l'on sait ce qu'a fait Philippe Chatrier, président de la Fédération française de tennis (FFT) pendant 20 ans (1973-1993) ainsi que de la Fédération internationale (ITF) de 1977 à 1991, pour le Grand Chelem parisien.

Sous son impulsion dans les années 1970, Roland-Garros a retrouvé une dimension digne d'un Majeur. Le stade a alors été rénové, le court central agrandi (de 4000 à 15000 places), d'autres ont été construits comme le regretté court numéro 1. En fin de mandat, Philippe Chatrier avait aussi notamment inauguré la place des Mousquetaires avec les statues de René Lacoste, Jean Borotra, Henri Cochet et Jacques Brugnon. Incontestablement, Rafael Nadal occupe une place majeure dans l'Histoire de Roland-Garros. Mais celle-ci avait commencé bien avant lui, il s'agirait de ne pas l'oublier.

Nadal le GOAT ? "Il a fait le break à un moment crucial"

Roland-Garros Nouveau triomphe, pied anesthésié, avenir incertain : Nadal va-t-il trop loin ? IL Y A 16 HEURES